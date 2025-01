En Serie B, deux matchs interrompus à cause d’actes racistes 

Triste rebelote.

La 21e journée de Serie B a offert son lot de frustrations, et pas uniquement pour des raisons sportives. Deux matchs interrompus et une seule constante : le racisme. À Reggio Emilia, lors de Reggiana-Bari (0-0), l’ailier algérien Medhi Dorval a été la cible d’insultes racistes après un but refusé et une montée en tension générale.

Remplacé pour avoir répondu

Selon la Gazzetta dello Sport, L’arbitre n’a pas hésité à prendre ses responsabilités : jeu arrêté, annonce au micro pour calmer la foule et intervention des joueurs pour raisonner le public. Le match a repris après sept minutes de pause, mais l’animosité est restée. Sur Instagram, Dorval a exprimé son ras-le-bol avec des mots simples : « Le sport est trop beau pour être gâché par ces gens, honte à vous. »

Quelques heures plus tard, à Brescia, nouvel épisode lors de la rencontre face à la Sampdoria. Cible de hurlements racistes, le jeune Ebenezer Akinsanmiro a d’abord alerté l’arbitre, avant de répondre avec une danse provocatrice devant les tribunes adverses. Ce qui lui a valu… un avertissement et un remplacement préventif par son coach.

Une nouvelle défaite pour le football.

