Brescia descend en Serie C dans une ambiance de chaos

Tout feu tout flamme.

Brescia jouait cette semaine sa sa survie en Serie B à l’occasion d’un barrage face à Cosenza. Défaits 1-0 à l’extérieur lors de la manche aller, les joueurs lombards devaient obligatoirement s’imposer pour rêver d’une nouvelle saison en deuxième division italienne. Devant au score pendant près de 30 minutes, l’équipe de Florian Ayé a encaissé le but du chaos dans les arrêts de jeu par Andrea Meroni. Ce qui a empêché la rencontre de terminer correctement, puisque des supporters locaux en furie ont envahi le terrain, jetant des fumigènes vers les joueurs, les contraignant à retourner aux vestiaires sans jamais en ressortir.

01.06.2023 Italy🇮🇹 Seria B, play off. Brescia – Cosenza Cosenza scored in 90+ pic.twitter.com/zVJYvqazfj — Gruppaof (@gruppaof_hools) June 1, 2023

La police a tenté tant bien que mal de repousser les supporters pour éviter qu’ils ne pénètrent dans les vestiaires. L’arbitre n’a pas souhaité continuer le match – il restait plus d’une minute à disputer – et a donné le coup de sifflet final, envoyant Brescia (pensionnaire de l’élite en 2019-2020) tout droit en Serie C – pour la première fois depuis 38 ans – avec Pérouse, la SPAL et Benevento. Plusieurs voitures ont été brûlées, dont celle de Matthieu Huard, défenseur français de Brescia passé par le Stade rennais et l’AC Ajaccio, si l’on en croit la presse italienne. Selon cette dernière, des affrontements à l’extérieur ont fait plusieurs blessés (quelques stewarts et représentants des forces de l’ordre, mais aussi un supporter visiteur), alors que les tifosi de Cosenza, menacés par ceux d’en face, ont dû attendre une heure du matin pour pouvoir quitter le stade.

Brescia sur la brèche