Côme fait son retour en Serie A

Côme des grands.

Plus de 20 ans après l’avoir quittée, le club de Côme va retrouver la Serie A la saison prochaine. Les Lariani ont validé leur montée ce vendredi soir en se contentant du nul contre Cosenza (1-1), pendant que Venise était battu sur la pelouse de La Spezia (2-1) et laissait les Lombards s’installer définitivement à la deuxième place du classement avec trois points d’avance. Tout ça sous les yeux de Thierry Henry, actionnaire du club depuis deux ans, pour accompagner Parme dans l’élite du football italien.

Together we stand. Together we rise. Not as players or fans but as warriors united.

We 🅰️re Como. SEMM CUM🅰️SCH ⚪️🔵 pic.twitter.com/RbHfCLCuP1

— Como1907 (@Como_1907) May 10, 2024