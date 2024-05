Le directeur sportif de Bari agressé par ses propres tifosi devant une station-service

C’est mal Bari.

L’avenir des Galletti en Serie B ne tient plus qu’à un fil et quelques coups de poing, et le directeur sportif du club, Ciro Polito, en a justement fait les frais. Ce dimanche, Bari affrontait l’AS Cittadella pour le compte de l’avant-dernière journée de D2 Italienne. Une rencontre qui s’est conclue sur le score de un partout et qui n’arrange vraiment pas les rouge et blanc, quasiment condamnés à la relégation. Suite à ce nouvel échec, certains tifosi ont souhaité exprimer leur colère par la violence. Alors qu’il repartait de Cittadella et faisait une pause sur une aire de repos, Ciro Polito a été agressé par quatre supporters. Le média local Bari Today précise que le dirigeant a été victime de coups de pied et de poing.

#Bari's sporting director Ciro#Polito was yesterday decisively attacked with kicks and punches by four supporters of the club at a motorway service station near Occhiobello on his way back from the away match at #Cittadella 😳 The biancorosso club risk relegation to #SerieC pic.twitter.com/HMCQtDr12O — DCM (@DIRETTADCM) May 6, 2024

À la tête des Biancorossi depuis juin 2021, Polito est avec la famille De Laurentiis, responsable de l’effondrement sportif et institutionnel du club des Pouilles. Il est notamment accusé par les supporters d’avoir échoué à maintenir une stratégie de marché et d’avoir procédé à trois licenciements durant la saison. Dans un communiqué, le SSC Bari est venu en soutien à son directeur sportif et condamne les actes de violences : « Le club biancorosso condamne fermement ce qui s’est passé aux mains de « lâches » qui n’ont rien à voir avec les supporters de Bari et le sport. » 18e de Serie B, à égalité de points avec Ascoli (17e), les Galletti occupent pour l’instant la place du premier relégué direct. En cas de victoire face à Brescia, Bari pourrait bien s’offrir une ultime chance de se maintenir, à l’occasion des barrages entre le 16e et le 17e du championnat.

