Un ex-buteur du PSG s’engage avec Bari

Génération dorée.

Exilé en Italie depuis maintenant trois ans, Jérémy Ménez continue sa route en Serie B pour une saison, du côté de Bari, récent troisième du championnat. Et Ménez, c’est le football dans toute sa grandeur, c’est des buts de folie et une génération dorée avec Benzema, Ben Arfa ou Nasri. Formé à Sochaux, il passe plusieurs années à chercher une certaine stabilité qu’il ne trouvera jamais du côté du Milan, du PSG, de Bordeaux ou lors d’aventures turques et américaines. Encore en forme malgré ses 36 ans, Ménez a disputé 33 rencontres la saison dernière à Reggina et inscrit cinq petits buts. Il est désormais prêt à se fixer de nouveaux objectifs, qui pourraient durer en cas de montée en Serie A à la fin de la saison. L’ancien parisien devrait être à l’entraînement dès ce mercredi, ça annonce la couleur.

Le seul vieux qui ne choisit pas l’argent.

Cagliari s'impose dans le money time à Bari et retrouve la Serie A