Cagliari s’impose dans le money time à Bari et retrouve la Serie A

SSC Bari 0-1 Cagliari Calcio

But : Pavoletti (90e+4)

Pavoletti, le fossoyeur.

Tenant ce précieux 0-0 à deux minutes du terme, Bari est passé du rêve au cauchemar à cause d’un homme, Leonardo Pavoletti. Buteur dans les ultimes secondes, l’attaquant sarde est venu climatiser San Nicola et renvoie Cagliari en Serie A, qui retrouvera donc la première division transalpine seulement un an après sa relégation.

Dans un stade San Nicola gonflé à bloc avec plus de 58 000 tifosi présents dans les travées (plus forte affluence depuis 1990), Bari se retrouve submergé par l’événement. Dès les premières minutes, les Galletti sont bousculés face à une formation de Cagliari dominatrice et entreprenante. Les Sardes poussent et se procurent les plus grosses situations, à l’image de cette tête de Lella qui vient s’échouer sur la barre (28e). Quelques secondes plus tard, c’est un Caprile vigilant qui renvoie le coup de casque sarde signé Deiola (29e). À l’image de leur mentor Claudio Ranieri très agité dans sa zone technique, les Rossoblù sont déterminés et sur un super travail de Zito Luvumbo, Di Pardo voit sa tête de nouveau repoussée par le portier barésien (38e). Bari souffre, résiste et se voit même tout proche de créer la sensation au retour des vestiaires. Parfaitement servi par Esposito, Ricci – entré en jeu quelques secondes auparavant – se retrouve devant la cage sarde mais manque de lucidité (47e).

Cagliari domine, mais ne parvient toujours pas à perforer cette muraille adverse. Et une nouvelle fois, les locaux peuvent compter sur un Caprile des grands soirs, qui écœure de nouveau les Sardes, cette fois-ci Dossena (75e). Bousculé et recroquevillé dans ses 20 mètres, Bari est dans la résistance. Alors que la pluie s’abat sur les Pouilles, Folorunsho est tout proche de délivrer les siens mais sa tentative fracasse la barre sarde (84e). Ils ne le savent pas encore, mais les Galletti vont le regretter. Pour les ultimes minutes, Ranieri lâche sa dernière carte : Leonardo Pavoletti. Coaching plus que payant. Sur son premier ballon touché, l’attaquant italien conclut un centre de Zappa (0-1, 94e). Alors que les tifosi de Bari s’imaginaient déjà en Serie A, Pavoletti est venu climatiser tout un stade. Ranieri ne parvient pas à canaliser ses émotions et fond en larmes, ce qu’il vient de réaliser est immense, à 71 piges.

Et voilà Bari en bouteille.

SSC Bari (4-4-2) : Caprile – Mazzotta (Ricci, 46e), Vicari, Di Cesare (Zuzek, 64e), Dorval – Morachioli (Molina, 72e), Maita, Maiello, Benedetti – Cheddira, Esposito (Ceter, 64e, Folorunsho, 79e) . Entraîneur : Michele Mignani.

Cagliari Calcio (4-4-2) : Radunović – Paulo (Barreca, 82e), Obert, Dossena (Viola, 82e) , Zappa – Lella (Mancosu, 68e), Makoumbou, Deiola, Di Pardo (Prelec, 68e) – Zito Luvumbo (Pavoletti, 89e), Lapadula. Entraîneur : Claudio Ranieri.

Pronostic Bari Cagliari : Analyse, cotes et prono du barrage de Serie B