  • Coupe d’Italie
  • 16es
  • Résumé

En Coupe d'Italie, Milan passe grâce à Nkunku

En Coupe d'Italie, Milan passe grâce à Nkunku

Pépère à San Siro, l’AC Milan a facilement battu Lecce pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coppa (3-0). Contre une équipe des Pouilles rapidement réduite à dix, les Rossoneri ont fait le boulot, bien emmené par ses Français Youssouf Fofana, Adrien Rabiot et Maignan.

De retour dans les buts, le gardien des Bleus n’a pas eu grand chose à faire, contrairement à Santiago Giménez, Christian Pulisic et l’autre côté du terrain. Christopher Nkunku en a profité pour marquer son premier but avec son nouveau club, d’une belle repris de volée. Le Français a gonflé son premier ballon de baudruche rouge. Les Lombards affronteront la Lazio en huitièmes. L’année dernière, les Milanais avaient atteint la finale.

Milan 3-0 Lecce

Buts : Giménez (20e), Nkunku (51e) et Pulisic (64e) pour le Milan

Expulsion : Siebert (18e) côté Lecce

Cagliari 4-1 Frosinone

Udinese 2-1 Palerme

L’AC Milan en balade à Udine

