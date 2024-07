Philipp Lahm loue sa maison sur AirBnb

Faut mettre du beurre dans les épinards.

Le champion du monde allemand Philipp Lahm loue sa maison (sa villa) de Tegernsee, une charmante bourgade de Bavière au bord d’un lac. Le séjour coûte 21 euros, comme le numéro de Lahm au Bayern Munich. L’invitation, formulée pour les deux seules nuits des 18 et 19 octobre, sera sur la plateforme AirBnb, qui a bien sûr signé une collaboration commerciale avec l’ex latéral-milieu de terrain de 40 ans. Elle compte aussi des billets pour un match de la bande de Vincent Kompany, un dîner bavarois préparé par un chef professionnel et des maillots dédicacés par Lahm, qui a décrit sa demeure à AD Magazine : « La maison a aussi beaucoup à offrir ! On y retrouve entre autres plusieurs chambres, un grand jardin avec vue sur le lac et les montagnes ainsi qu’une piscine intérieure. […] C’est plus calme qu’en ville. »

Bon, le champion du monde ne fera pas le café, mais, il le promet : « En tant que bon hôte, j’accueillerai personnellement les invités et leur ferai visiter notre maison. […] J’ai aimé être invité et voyager partout dans le monde en tant que footballeur. J’ai pensé que c’était une bonne idée de donner à d’autres personnes la possibilité de passer une nuit chez moi », a-t-il ensuite déclaré.

Antoine de Maximy est sur les rangs pour tourner J’irai dormir chez vous avec Philipp Lahm.

