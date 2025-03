La défense du Bayern est décimée après cette trêve internationale

Le cauchemar des clubs.

C’est l’inquiétude qui empêche les entraîneurs de dormir lors des trêves internationales : le risque de blessures de leurs joueurs. Et c’est Vincent Kompany qui en fait les frais, avec la lourde blessure d’Alphonso Davies survenue dimanche soir.

Le capitaine des Canucks et latéral gauche du Bayern Munich est sorti dès la 12e minute de jeu en se tenant le genou droit lors de la victoire du Canada sur les États-Unis (2-1). C’est le pire verdict possible qui tombe ce mercredi matin : rupture des ligaments croisés. Son club annonce dans un communiqué qu’Alphonso Davies se fera opérer dans les heures à venir, et est donc indisponible pour la fin de saison ainsi que pour le début de l’exercice 2025-2026. Un coup dur pour les Bavarois, et pour lui qui a disputé 31 rencontres cette saison.

Upamecano également indisponible de nombreuses semaines

Autre mauvaise nouvelle pour les Allemands, l’absence de Dayot Upamecano pour « plusieurs semaines », poursuit le Bayern. L’auteur du tir au but victorieux contre la Croatie dimanche dernier « a été diagnostiqué avec des articulations lâches au niveau du genou gauche ». Max Eberl, directeur sportif, indiquent que ces blessures « pèsent lourd dans la balance pour le club », mais rappelle que « l’effectif est solide et permettra de pallier ces absences ». Avec un titre de Bundesliga à reconquérir et un parcours européen coriace, il vaudrait mieux pour le Bayern que les remplaçants fassent le job !

