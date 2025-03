Le Bayern menace de poursuivre la fédération canadienne pour sa gestion du cas Alphonso Davies

Il pourra pas jouer la coupe, Davies.

Le directeur général du Bayern rend la fédération canadienne responsable de la terrible blessure d’Alphonso Davies survenue lors du match pour la troisième place de la Ligue des nations de la CONCACAF contre les États-Unis (2-1.) Jan-Christian Dreesen considère en effet qu’Alphonso Davies n’aurait pas dû jouer cette rencontre, surtout que le Canada, pays hôte de la Coupe du monde 2026, était déjà qualifié et n’avait plus rien à jouer. « Envoyer un joueur manifestement blessé avec un genou endommagé sur un vol intercontinental de douze heures sans un examen médical approfondi est, à notre avis, une négligence grave et une violation claire de la diligence médicale », balance le dirigeant. Il envisagerait même d’intenter des poursuites judiciaires envers la fédération selon Bild.

À qui la faute ?

L’agent de « Phonzy », Nedal Huoseh, avait déjà fortement chargé la fédération canadienne, rapporte Bild : « J’ai été surpris qu’il soit titulaire, car il avait indiqué qu’il n’était pas suffisamment en forme pour l’être », précise t-il. La fédération s’est, elle, défendue de ces accusations : « Le personnel médical expérimenté de Canada Soccer est constitué de vrais professionnels et a toujours fait de la sécurité et du bien-être des joueurs sa plus haute priorité. Tout ce qui prétend le contraire est faux. »

Alors, à qui la faute ? On ne sait pas vraiment, mais le constat est le même : c’est une vraie perte pour le Bayern Munich. « La perte d’Alphonso Davies nous touche profondément. Même si nous pouvons le compenser financièrement, c’est un coup dur pour le FC Bayern sur le plan sportif. En tout cas, cela montre une fois de plus à quel point la trêve internationale de mars est risquée pour les clubs en fin de saison», s’est indigné Dreesen.

Tout cela ne fait pas avancer le schmilblick : faut-il faire un procès à ceux qui parlent de soccer ?

