Et pourquoi ne pas rouler à gauche tant qu’on y est ?

Dans une époque où de plus en plus de matchs sont joués à l’étranger, mais qui touchent plus particulièrement les matchs comme le Trophée des champions en France, les championnats semblaient être épargnés par ces considérations. Mais pour Sadiq Khan ce ne serait plus une utopie. Dans le Sports Agents podcast, le Maire de Londres s’est exprimé sur ce sujet en faisant le parallèle avec les sports américains : « Je pense que c’est ce vers quoi on tend. On a vu d’autres ligues en Europe qui ont tenu des matchs officiels autre part. Les 32 équipes de NFL (la ligue américaine de football américain) ont maintenant joué à Londres et toutes ont passé un excellent moment. […] Je pense que l’argument que la Premier League et les propriétaires pourraient avancer est : pourquoi les fans de ces pays ne pourraient pas profiter d’un match officiel ? »

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir la FSA, l’association des supporters de football en Angleterre. « Cher Maire de Londres, êtes-vous en train de dire que vous seriez heureux de voir le derby du Nord de Londres se tenir à Los Angeles ou à New-York City? », demande la FSA sur son compte X. Aussi, l’association fait le lien avec la proposition datant de 2008 pour un 39e match de championnat hors du pays, un projet rejeté avec vigueur à l’époque : « Nous avons vaincu le 39e match en 2008 et nous attaquerons toute forme de renaissance (de ce type de projet) avec toute notre force de frappe, les deux pieds décollés, un bon tacle au niveau des genoux. »

Dear @MayorofLondon – a quick question. Are you really saying you'd be happy to see the North London derby played in LA or NYC?

We suggest you talk to matchgoers (or the PM!) to find out what supporters really want – and we're happy to meet you.https://t.co/hUTGqhsTmb

— The FSA (@WeAreTheFSA) July 26, 2024