Mathieu Gorgelin devient associé d'un magasin de pêche

Une histoire de filets.

Numéro 2 lyonnais devant l’éternel, Mathieu Gorgelin devient numéro 2 d’un magasin d’articles de pêches. Comme le raconte le Courrier de l’Ouest ce vendredi, le gardien du Havre endosse le rôle d’associé chez HD Pêche, un magasin ouvert à Saumur en 2022. Le patron de la boutique, tombé sur « plusieurs articles évoquant la passion pour la pêche de Mathieu Gorgelin », et cherchant des investisseurs, a contacté le service com’ du club du Havre, avant que le gardien ne se saisisse de son téléphone. Il est depuis entré au capital de l’entreprise.

« J’allais pêcher le vairon, avant de basculer sur la truite, au ver à l’époque », raconte au journal l’homme de 33 ans, pêcheur « dès le plus jeune âge ». En fin de contrat à la fin de la saison au Havre, Mathieu Gorgelin raconte : « Il y a vraiment ce côté passion qui ressort. J’aurai bientôt 35 ans. On ne sait pas de quoi demain sera fait donc ce projet est tombé à pic et il peut m’offrir une possibilité de transition pour l’après carrière. »

