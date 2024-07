Zico victime d'un vol à Paris

Un séjour déjà à oublier.

La star du Brésil Zico a été victime d’un vol à Paris, indique le Parisien ce vendredi. Dans la capitale pour les JO sur invitation de la délégation brésilienne, le « Pelé Blanc », aujourd’hui âgé de 71 ans, s’est fait dérober une mallette dont le contenu est évalué à 500 000 euros, précise le quotidien. On pouvait en effet y trouver une montre Rolex, des diamants et des billets de banque de 2000 euros et 2000 dollars. Comment les voleurs ont-ils pu mettre la main sur un tel butin ? La scène s’est déroulée non loin d’un hôtel du XIXe arrondissement, alors qu’un taxi transportait Zico. Une personne serait venue au contact du chauffeur pour détourner son attention, pendant qu’une seconde s’emparait de la valise. Une enquête a été ouverte sur ces faits datant de jeudi soir, celle-ci a été confiée à la Brigade de répression du banditisme.

Ne jamais se promener avec un demi million d’euros, c’est quand même bien connu.

