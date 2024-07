Mussolini débarque à la Juve !

La fameuse SS Juve Stabia !

La Società Sportiva Juve Stabia, de retour en Serie B cet été, a officialisé le prêt de Romano Floriani Mussolini, arrière droit appartenant à la Lazio et arrière-petit-fils de Benito Mussolini, le dictateur de l’Italie fasciste (1922-1943).

Né en 2003 et âgé de 21 ans, le droitier a encore un an de contrat avec le club laziale et n’a toujours pas eu l’opportunité de démarrer un match avec les pros. La saison passée, il était prêté un échelon plus bas, en Serie C, du côté de Pescara. Sa mère, la politicienne Alessandra Mussolini, a déclaré récemment qu’il n’y avait « rien à commenter », par rapport à son nom de famille.

Dans le genre fardeau…