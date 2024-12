Mussolini marque un but en Italie

Le seul jeune joueur dont il ne faut pas dire « retenez bien son nom ».

La célébration fait froid dans le dos. Elle a eu lieu à Turin, ce dimanche, pour un match entre le quatrième et le sixième de Serie B. Lorsque Romano Floriani Mussolini a marqué le but de la victoire pour la Juve Stabia face à Cesena, la tribune latérale du stade a scandé le nom de celui qui n’est autre que… l’arrière-petit-fils de Benito Mussolini. Le nom du dictateur italien a été hurlé avec certains bras qui semblent être bien tendus. Le speaker du stade Romeo-Menti a même prononcé son prénom sept fois. Son club n’a pour le moment rien communiqué pour clarifier ces actes.

Le latéral de 21 ans joue depuis cet été dans la province de Naples. Il est arrivé en prêt en provenance de la Lazio, club à l’image fasciste et raciste. Il n’a jamais joué un match avec les professionnels de la Lazio.

Romano Floriani Mussolini (yes the great-grandson of Benito) scores for Juve Stabia in Serie B & the rest is…bizarre.pic.twitter.com/2pF1cxYgSb

