Andrea Pirlo est déjà viré

Le Pirlo du milieu.

L’élégant international italien était définitivement plus à l’aise en tenue de foot dans l’entrejeu qu’en costume sur un banc de touche. Un peu plus d’un an après sa nomination à la tête de la Sampdoria, Andrea Pirlo a été remercié, a annoncé le club de Gênes ce jeudi dans un communiqué de trois lignes.

L’ancien de la Juve n’avait pas réussi à faire monter la Samp en Serie A en terminant à la 7e place. Le début de cette nouvelle saison n’étant pas conforme aux attentes (un nul et deux défaites), les dirigeants ont choisi de ne pas attendre pour montrer la porte à Pirlo, qui voit Andrea Sottil, récemment parti de la Salernitana, reprendre le flambeau.

Tout le monde n’est pas Thiago Motta.