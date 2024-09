La Samp enlève le derby pour ses retrouvailles avec le Genoa

Une victoire à l’extérieur dans son stade, ça fait toujours plaisir.

Deux ans et demi après leur dernière confrontation, les voisins de la Sampdoria (Serie B) et du Genoa (Serie A) se retrouvaient ce mercredi soir à Luigi-Ferraris, à l’occasion d’un seizième de finale de Coupe d’Italie. Et comme lors des deux derniers affrontements, ce sont les Blucerchiati qui l’ont emporté, cette fois aux tirs au but et après une égalisation de Fabio Borini à la 83e (1-1, 5-6 TAB). Comme quoi, on peut être 17e de deuxième division, mais rester maître dans le derby.

<iframe loading="lazy" title="GENOA-SAMPDORIA 1-1 (5-6 pens) | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Wbxp8rxaP0k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Vitinha, lui, n’a toujours pas marqué cette saison.

