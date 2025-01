Un ancien Marseillais au Genoa

Il a joué dans plus de clubs en France que Frédéric Déhu.

Sept clubs professionnels à 25 ans, pas mal. Après Lens, Marseille, Bordeaux et Lille, Mouscron et Beşiktaş, Jean Onana file découvrir le Genoa, prêté par ce dernier jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain international camerounais sera entraîné par Patrick Vieira.

Onanamatopée

Son nouveau club a fait fort pour le présenter sur ses réseaux sociaux : une parodie du tube What’s My Name. Au premier plan d’un splendide fond vert sur lequel a été incrusté le clip, on y voit le joueur fredonner le refrain de la musique de Rihanna et Drake.

Le chant des supporters est tout trouvé.