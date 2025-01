L'AS Roma prolonge son bel hiver devant le Genoa

Buts : Dovbyk (25e), El-Shaarawy (60e) et Leali (C.S.C., 73e) pour la Roma // Masini (33e) pour le Genoa

Je voudrais du soleil vert

Des dentelles et des théières

Des photos de bord de mer

Dans mon jardin d’hiver.

L’hiver romain est doux. Douzièmes mi novembre quand Daniele De Rossi et Ivan Jurić avaient foiré sur le banc, les Romains patinent toujours en Serie A mais ne perdent plus. Les hommes de Claudio Ranieri ont laissé le Genoa à quatre points. Ils sont neuvièmes ce soir grâce à deux types qui marquent des buts de temps en temps : Artem Dovbyk et Stephan El-Shaarawy. Pour sa 300e avec la Roma, l’Égyptien a trouvé le petit filet à l’entrée de la surface.

