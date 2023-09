Pronostic Genoa AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Genoa – Roma : la Louve se réveille chez les Grifoni

Le Genoa aura seulement mis une année pour retrouver l’élite. 2e de Serie B, le club génois a obtenu directement son ticket pour la Serie A sans passer par les barrages. 16e après 5 journées, la formation entrainée par Alberto Gilardino connaît une entame poussive dans l’élite. En effet, le Genoa ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 5 premières journées, sur la pelouse de la Lazio (0-1). Lors des autres rencontres, il Grifone se sont inclinés contre la Fiorentina, le Torino et Lecce, pour un nul face au champion en titre le Napoli. Cet été, le club s’est renforcé avec l’arrivée du buteur Retegui. Depuis son arrivée, le joueur né en Argentine (mais international italien) a marqué à 2 reprises en Serie A et a grandement participé à la qualification en coupe face à Modène (4-3) avec un doublé. Battu par Lecce ce week-end, le Genoa s’attend à un match compliqué face à une Roma revancharde.

En effet, la Roma passe au travers lors de cette entame de saison. Dans ce genre de scénario, Mourinho nous rappelle qu’il n’est pas responsable de ce départ mais jette la faute sur ses dirigeants, auteur d’un recrutement jugé insatisfaisant par le Portugais. Tenue en échec par la Salernitana (2-2) au Stade Olympique, la Louve a ensuite perdu contre le Hellas Vérone (2-1) et le Milan AC. (1-2) avant de remporter son seul match en Serie A lors de la réception de la lanterne rouge, Empoli (7-0). Suite à cette large victoire, la Roma a confirmé sur la scène européenne en dominant le Sheriff Tiraspol en Europa League (1-2). En revanche, la Louve qui pensait avoir fait le plus dur au Torino en ouvrant le score par Lukaku s’est faite surprendre à quelques minutes du coup de sifflet final, permettant le retour des Turinois (1-1). 13e de Serie A, la Roma accuse déjà 10 points de retard sur l’Inter et 4 sur le Top 4. La bande à Mourinho doit rapidement se réveiller pour ne pas avoir à vivre une saison délicate. Le technicien portugais possède un effectif intéressant avec les Dybala, Lukaku, Belotti, Ndicka, Paredes, ou Zalewski, qui lui permet davantage de pouvoir enchaîner tous les 3 jours. Face à un Genoa pas au mieux, la Roma devrait confirmer son regain de forme en décrochant une précieuse victoire.

