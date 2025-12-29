Une légende de Liverpool a frôlé la mort

Le monde du foot a connu de meilleurs mois de décembre.

Ian Rush aussi puisqu’il s’est fait une énorme frayeur à cause d’une « super grippe ». Le 11 décembre, sa femme Carol appelle les secours car le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool éprouve des difficultés respiratoires. La situation s’améliorant, Rush décide de rester chez lui pour reprendre des forces. Moins de 10 minutes après le départ de l’ambulance, il s’effondre. Le Gallois, âgé de 64 ans, a passé 48 heures en soins intensifs et cinq jours à l’hôpital.

« J’ai pensé au pire, j’ai cru que c’était la fin. Je ne pouvais plus respirer, explique-t-il à BBC Sport. Ce fut une expérience terrifiante. J’ai cru que c’était la fin, car je ne pouvais plus respirer et j’ai été pris d’une crise de panique. Carol a été formidable. Elle m’a aidé à respirer, ce qui m’a donné plus de temps pendant que nous attendions l’arrivée de l’ambulance. »

Le légendaire attaquant, également passé par la Juventus, Leeds et Newcastle, se sent désormais « beaucoup mieux ». Si bien qu’il est actuellement à Dubaï pour le World Sports Summit (29-30 décembre). « Les médecins m’ont dit que le soleil me ferait le plus grand bien et que je pouvais prendre l’avion », précise-t-il.

Pas le genre de retraité à rester dans son jardin.

