La Roma cale encore à Gênes

Genoa 1-1 Roma

Buts : De Winter (90e+6) pour le Grifone // Dovbyk (37e) pour les Giallorossi

Gros coup de clim’ et toujours pas de répit, dans la Ville éternelle.

Sous les yeux de Stefanos Tsitsipas, supporter de longue date du Genoa, la Roma a longtemps cru glaner sa première victoire de la saison en Serie A sur la pelouse du Luigi-Ferraris. Avant que le Grifone ne lui joue un bien mauvais tour sur la dernière action du match (1-1), deux minutes après la fin du temps additionnel.

La Roma est quinzième

Malgré un but de raccroc d’Artem Dovbyk, son premier avec la Louve (0-1, 37e) validé cinq minutes plus tard par la VAR, les Romains ont craqué sur un centre désespéré de Vitinha repris par le défenseur central Koni De Winter (1-1, 90e+6). Expulsé juste avant le but, Daniele De Rossi connaît un début de saison compliqué et pioche dans son coaching après avoir repris l’équipe de manière enthousiasmante en cours de saison dernière.

Il va falloir remettre le bleu de chauffe.

La Roma se sort du piège tendu par le Genoa