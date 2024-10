Balotelli, sans gêne au Genoa

« Si j’ai le feu en moi ? Vous verrez bien, seul le terrain parle. » C’est avec son phrasé habituel que Mario Balotelli s’est présenté à la dizaine de journalistes présents devant la maison de la santé de Gênes après avoir passé avec succès sa visite médicale. Quelques heures plus tard, le communiqué tombe et officialise la nouvelle : Mario Balotelli est un nouveau joueur du Genoa, avec un contrat jusqu’en juin 2025. « C’est une promesse, dès que je serai de retour en Serie A, je vais retourner le championnat », annonçait l’enfant terrible du football transalpin. Quatre ans plus tard, le revoilà dans le championnat italien. « Il ne disait pas explicitement qu’il voulait retourner en Italie, mais ça se sentait qu’il voulait s’offrir un nouveau challenge dans son pays et prouver qu’il en était capable », confirme Benjamin Stambouli, qui a bien connu le loustic ces dernières années à l’Adana Demirspor, où il a alterné le bon (comme ce but face à Göztepe) et le moins bon, comme très souvent.

Après deux saisons en Turquie et une en Suisse au FC Sion, MB45 s’est retrouvé sans club l’été dernier, à 34 printemps. À cet âge, plusieurs auraient décidé de raccrocher les crampons, pas lui. Libre, pour ne pas dire au chômage, le trentenaire a décidé de revenir aux sources, dans la banlieue de Brescia, non pas pour s’enfiler les pâtisseries d’Iginio Massari, mais bien pour se remettre en forme. Au programme : footings, renforcement musculaire et fractionné pour relancer la machine. Une préparation harassante, mais nécessaire selon l’intéressé (« Je n’ai jamais autant souffert physiquement pour me remettre en forme, mais c’était important. Maintenant, je suis prêt »), qui a convaincu son compatriote en sélection et désormais entraîneur du Genoa, Alberto Gilardino. « Il n’a pas joué depuis longtemps, mais je sais qu’il s’est préparé pour revenir en forme, assurait le Mister avant la défaite contre la Lazio (3-0). Nous avons confiance en lui et qu’il sera capable d’être à son meilleur niveau rapidement. »

« Le joueur qui te fait payer une place pour aller au stade »

En débarquant au Genoa, Balotelli suscite beaucoup d’interrogations sur sa capacité à être au niveau, dans un club orphelin des départs d’Albert Gudmundsson (Fiorentina) et de Mateo Retegui (Atalanta), dont l’absence est symbolisée par un statut de deuxième pire attaque du championnat avec sept buts marqués. Super Mario peut-il enfiler sa cape ? Selon Gilardino, « il ne résoudra pas à lui tout seul nos problèmes offensifs, mais ses qualités vont nous aider, c’est certain ». Le vainqueur de la Ligue des champions 2007 a par ailleurs décidé de ne pas convoquer sa nouvelle recrue pour la réception de la Fiorentina, ce jeudi.

Mais alors, à quoi s’attendre ? Sur le papier, le challenge se veut séduisant : il va retrouver Gilardino et surtout jouer devant l’un des publics les plus bouillants de la Botte (28 000 abonnés sur 35 000 places, plus haute moyenne en Serie A). De quoi le stimuler ? « Je pense que s’il parvient à mettre les supporters dans sa poche, alors il peut réaliser une très grosse saison. C’est un joueur qui aime se nourrir de ça, qui aime être poussé par le public, ça le transcende », explique son ancien coéquipier et grand ami Antonio Cassano. Pour Stambouli, outre les qualités balle au pied du bougre, son expérience est également un atout important : « Il a eu une carrière mouvementée, avec des périodes difficiles et des mauvais choix. Et ces différentes expériences, il n’hésitait pas à nous en parler et surtout aux plus jeunes joueurs afin qu’ils évitent de faire les mêmes erreurs. Il avait cette posture de grand frère auprès des plus jeunes et dans un groupe, c’est important. »

Je reste persuadé qu’il peut atteindre la sélection s’il est performant. Antonio Cassano

« Je vais m’occuper des problèmes du Genoa. Passez-moi juste le ballon et vous verrez », a promis le plus célèbre des numéros 45. Si des doutes subsistent sur sa capacité à sauver le Genoa, une chose est sûre, les tifosis du Grifone ne vont pas s’ennuyer. Selon Stambouli, c’est même le plus important : « Balotelli, c’est le type de joueur qui te fait payer une place pour aller au stade, et ça, très peu peuvent s’en vanter. Quand il est sur le terrain, il se passe toujours quelque chose, et c’est ce qu’on retient finalement. C’est un joueur spécial comme il n’en existe plus trop dans le football actuel. » Un magicien capable du pire comme du meilleur, qui a tout pour s’offrir une dernière danse envoûtante avec, en ligne de mire, la Nazionale, en mal d’un vrai buteur et d’un pur numéro 9 ces derniers temps. « Il a pris en maturité, et je reste persuadé qu’il peut atteindre la sélection s’il est performant », s’emballe (un peu) son pote Cassano. Luciano Spalletti l’a dit, il « ne ferme la porte à personne » et, qui sait, Balotelli peut toujours espérer un retour fracassant d’ici la Coupe du monde 2026. Il s’agira quand même de faire parler de lui pour ses buts plutôt que pour ses blagounettes dans le vestiaire.

