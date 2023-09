Mario Balotelli rompt son contrat avec le FC Sion

Le maître des passages express.

Personnage atypique et tempétueux, Mario Balotelli n’est pas du genre à faire de vieux os dans les équipes où il passe. Depuis son départ de l’OGC Nice en 2019, l’avant-centre italien de 33 ans n’est pas resté plus d’une saison dans le même club. Après des piges à Marseille, Brescia, Monza, et Adana, il avait rejoint le FC Sion avant de le quitter brutalement cette semaine. Arrivé l’été dernier, il aura marqué six buts, dont la moitié sur penalty, sans empêcher la relégation du club valaisan.

Écarté du groupe depuis la reprise du championnat, Mario Balotelli s’entraînait seul et a donc filé pendant la trêve internationale. « Tout s’est réglé de manière très courtoise avec Mario. Le document que nous avons préparé se trouve désormais dans les mains de nos avocats qui doivent le mettre en forme », a expliqué Christian Constantin, président du club, dans des propos rapportés par L’Équipe. L’ancien attaquant de Manchester City devrait faire son retour à Adana, où il a réalisé sa saison la plus complète sur le plan comptable lors des cinq dernières années (19 buts en 33 matchs lors de la saison 2021-2022).

Avec Lionel Messi en MLS et Cristiano Ronaldo et Saudi Pro League, il semble enfin meilleur qu’eux.

