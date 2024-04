Le Barça intéressé par Khvicha Kvaratskhelia, mais dans l’obligation de vendre Frenkie de Jong ?

Semaine de remue-ménage à Barcelone.

Alors que Xavi va finalement rester au Barça, malgré son annonce de départ quelques mois auparavant, les premières tractations sont déjà à l’œuvre en vue du prochain mercato estival. Selon la Gazzetta dello Sport, les Blaugrana seraient grandement intéressés par Khvicha Kvaratskhelia, sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2027. L’agent du Géorgien devrait rencontrer la semaine prochaine Aurelio De Laurentiis, le président des Azzurri, pour discuter de son contrat actuel. Les Catalans seraient prêts à lui offrir un salaire de quatre millions d’euros par an, plus du triple de ce qu’il touche actuellement à Naples (1,5 million d’euros). Son entourage réclamerait toutefois un revenu annuel de cinq millions d’euros.

Mais cette opération ne devrait pas se faire sans sacrifice quand on connaît l’état des comptes du Barça. AS a justement révélé ce vendredi que le club serait prêt à vendre Frenkie de Jong cet été afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Le Néerlandais touche un salaire astronomique de 37 millions d’euros par an dans la ville de Gaudí. Les Catalans, qui avaient déjà cherché à le vendre en 2022, seraient déçus de son rendement sportif et de ses blessures à répétition. En plus du milieu de terrain, les noms de Ronald Araújo et de Raphinha seraient également sur la table pour un éventuel départ.

De toute façon, le vrai De Jong qu’il aurait fallu garder était sans nul doute Luuk.