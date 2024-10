Julien Stéphan veut « faire fermer des bouches »

Pas décidé à poser la manette.

Julien Stéphan a connu des jours meilleurs sur les bords de la Vilaine. Après un nouveau match raté à Brest le week-end dernier, malgré un point arraché en toute fin de partie (1-1), la situation du technicien rennais reste instable, comme en témoigne un début de saison tristounet, avec 8 points empochés en 8 rencontres.

Un succès face au Havre, vendredi au Roazhon Park, sera impérative pour relancer la machine à la maison, et se donner un peu d’air, alors que des premiers noms de potentiels successeurs ont commencé à sortir dans la presse, à l’instar de celui d’Igor Tudor révélé par L’Equipe. « Vous savez, on a perdu un match amical lors de la préparation à Guingamp. Le lendemain, on m’a envoyé Pioli. Dès la première défaite au mois de juillet. Je dirais que ça montrait bien le cadre et le contexte à ce moment-là, a réagi Stéphan en conférence de presse. Mais ce n’était pas une surprise. Je m’y étais préparé et finalement ça se poursuit. Donc il faut que je le saisisse comme une opportunité pour, excusez-moi de l’expression, faire fermer des bouches et continuer à avancer. »

Julien Stéphan : "Saisir l'opportunité de fermer des bouches…" Face aux critiques, le coach rennais sous pression avant la réception du Havre va très certainement changer de système @TVR35 #SRFCHAC #J9 pic.twitter.com/McJFHvakPk — Christophe Penven (@PenvenC) October 23, 2024

Et de poursuivre : « Je reste moi-même, je ne montre rien, je dois rester focalisé sur ma tâche : accompagner ce groupe, le développer, faire des choix, l’orienter. Et qu’on puisse avoir des résultats. Quand il n’y a pas de résultats, que ce n’est pas à la hauteur de ce qui est espéré, quand il y a des attentes très fortes, on connaît ce métier : le premier qui est fragilisé, c’est l’entraîneur. C’est comme ça, c’est la règle. »

Michel Der Zakarian peut le confirmer.

