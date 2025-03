Vers un agrandissement du Roazhon Park ?

Merci pour les travaux.

Le Stade rennais souhaite poursuivre son évolution structurelle. Après avoir dévoilé le nouveau centre de performance de son équipe professionnelle ce lundi, en attendant la fin de la rénovation totale de la Piverdière à l’été 2026, le club breton pourrait prochainement s’attaquer au Roazhon Park.

Depuis un an et demi, la volonté de la famille Pinault de construire un nouveau stade, à quelques centaines de mètres de l’actuel, toujours sur la route de Lorient, n’était plus un secret pour personne à Rennes. Seulement, ce « n’est plus d’actualité » selon les mots d’Alban Gréget, président du conseil d’administration du SRFC, dans Ouest-France. Le projet est aujourd’hui au point mort.

Un agrandissement de 13 000 places envisagé

En revanche, le club étudie « le projet de rénovation et d’extension du Roazhon Park », confirme le dirigeant. Une option qui a toujours été privilégiée par la ville de Rennes. À l’heure actuelle, le stade a une capacité de 29 000 spectateurs. Une limite régulièrement atteinte pour les supporters des Rouge et Noir, malgré une saison compliquée.

L’objectif serait de rehausser et reculer la tribune Vilaine afin de pouvoir créer jusqu’à 13 000 places supplémentaires. Selon le quotidien, un tel projet pourrait coûter un minimum de 100 millions d’euros, sachant que la question du financement peut se poser, le Stade rennais étant locataire du stade auprès de la mairie.

