Deux villes candidates pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2027

Une finale pour une finale.

Alors que la finale de la Ligue des champions 2027 avait initialement été attribuée à Milan, la ville italienne avait finalement perdu l’organisation du match, faute de garanties concernant l’avancée des travaux du stade San Siro. À la suite d’un nouvel appel d’offres, l’UEFA a publié ce mercredi sur ses réseaux sociaux le nom des deux villes à la lutte pour récupérer l’organisation de la finale : cela se jouera entre deux capitales européennes, Bakou (Azerbaïdjan) et Madrid (Espagne).

🏟️ We have received declarations of interest from six member associations to stage the 2027 #UCL and #UWCL finals.#UCL 🇦🇿 Baku 🇪🇸 Madrid#UWCL 🇵🇱 Warsaw 🇪🇸 Barcelona 🇨🇭 Basel 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cardiff

Hosts will be confirmed in May 2025.

