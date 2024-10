Le nouveau président de Rouen rêve de Ligue des champions

En voilà un qui ne manque pas d’R !

Iwan Postel, le repreneur et nouvel homme fort du FC Rouen, qu’il a sauvé de la faillite cet été et maintenu en National par la même occasion, s’est montré pour le moins ambitieux sur le long terme, au micro de France 3 Normandie : « L’ambition, c’est minimum d’être en Ligue 2, et à moyen terme d’être en Ligue 1. Tous les deux ans, nous devons franchir un palier. Les gens vont dire que je suis fou, mais j’ambitionne que le FC Rouen soit en Ligue des champions d’ici sept ans. »

L’homme d’affaires néerlandais et président du FCR n’a pas omis de rappeler que, pour ce faire, les fondations de l’actuel 12e de National devront être solides. De même, la gestion financière ne devra plus être soumise au hasard.

Il veut qu’on l’appelle Iwan le Terrible en 2031.

