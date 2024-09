La finale de la Ligue des champions ne se jouera pas à Milan en 2027

Non, ce n’est pas à cause de la démolition de San Siro.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Milan ne serait pas la ville hôte de la finale de la Ligue des champions 2027. C’est le comité exécutif de l’UEFA qui l’a confirmé ce mardi par un communiqué, publié sur ses réseaux sociaux. En cause, l’incapacité de la mairie milanaise à garantir que le stade, inauguré en 1926, ne sera pas affecté par des travaux de rénovation à cette date. Si l’on sait déjà où se tiendront les deux prochaines finales, soit à la Fussball Arena de Munich puis la Puskas Arena de Budapest en 2026, un nouvel appel d’offres permettra de désigner la ville hôte en 2027. Le résultat ne devrait être dévoilé qu’en mai ou juin 2025.

As the Municipality of Milano could not guarantee that the San Siro and its surroundings would not be affected by refurbishments, it was today decided to re-open the bidding process for the 2027 #UCL final.

A decision on the new host is expected to be made in May/June 2025. pic.twitter.com/8H7NkyX8ai

