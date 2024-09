Milan et l'Inter rejettent le projet de restructuration de San Siro

Petits arrangements entre ennemis.

Le Milan et l’Inter avaient rendez-vous ce vendredi pour discuter d’un sujet vieux comme le monde, à savoir l’avenir de leur stade, et l’éventualité d’une modernisation de celui-ci. Ce qui a vite été mis à la poubelle par les dirigeants des deux clubs : « L’objectif de cette rencontre était de lancer le plan de faisabilité pour la rénovation du stade San Siro. J’ai remarqué que l’alchimie entre les deux clubs est assez forte. C’est certainement positif. Les clubs ont mené une longue analyse concernant la faisabilité technique et financière de la rénovation de San Siro. La conclusion est qu’il ne peut pas être rénové à des prix abordables. Ils n’envisagent pas de rénover San Siro, comme nous le pensions ces derniers mois », a déclaré Giuseppe Sala, le maire de la ville, à la fin de la réunion.

Deux stades séparés, piste prioritaire ?

Et maintenant, on fait quoi ? « Ils proposent de construire un nouveau stade à côté du Stadio Meazza. C’est un processus très long, dont nous avons déjà parlé. Il y a des résistances concernant le référendum, par exemple. Nous ne partons pas de zéro, mais d’une série de décisions qui ont déjà été prises », a poursuivi Sala, confirmant donc que la piste de deux enceintes séparées est priorisée aujourd’hui. En février dernier, le Milan a fait l’acquisition de plusieurs terrains dans la banlieue sud-est de la ville dans le but d’une construction d’un stade de 70 000 places, alors que l’Inter s’orienterait davantage sur le sud de Milan, dans les communes de Rozzano et Assago, pour éventuellement se projeter aussi sur un stade de 70 000 places.

Reste à savoir si San Siro sera détruit ou non.

