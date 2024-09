Coup de filet de la police italienne contre les ultras milanais

Comme le projet de nouveau stade, le problème est un vieux serpent de mer à Milan.

Entre mafia et tribunes, l’association ne fait toujours pas bon ménage. Ce lundi, la police italienne a mené une opération coup de poing contre les ultras des deux clubs milanais que sont l’Inter et l’AC Milan. En cause : des liens trop proches avec la mafia.

Une grande enquête a « mis au jour l’existence d’infiltrations criminelles au sein des ultras impliquant les principaux dirigeants des associations de supporters des deux principales équipes de football de Milan », indique le procureur de la République de Milan via un communiqué. Celle-ci fait suite à l’assassinat d’Antonio Bellocco, un supporter influent de l’Inter Milan, poignardé le 4 septembre dans la banlieue milanaise par Andrea Beretta, une autre figure de la Curva Nord.

Nerazzurri et Rossoneri dans le même sac

De nombreuses perquisitions ont été réalisées et 19 personnes arrêtées. Parmi elles, les deux chefs des ultras des deux clubs, Luca Lucci (AC Milan) et Renato Bossetti (Inter Milan). Tous risquent de lourdes peines de prison pour association de malfaiteurs à caractère mafieux, extorsion, faux et usage de faux ou encore violences volontaires.

Et n’ont apparemment pas grand-chose à envier à Gennaro Savastano et Ciro Di Marzio.

