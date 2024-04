Un collectif de citoyens empêche la construction du nouveau stade de l’AC Milan

Encore un club qui va devoir squatter les stades bretons.

Début 2024, le maire de la ville de San Donato a validé le projet de construction du nouveau stade de l’AC Milan. Mais l’édile de la commune de la banlieue milanaise ne se doutait pas que ses administrés lui mettraient des bâtons dans les roues. Pour s’opposer à l’édification de cette nouvelle enceinte, treize sandonatesi ont déposé un recours devant le tribunal administratif régional. Selon Calciomercato, ils sont soutenus par le comité « Pas de stade à San Donato Milanese », pour qui le projet serait « nuisible » et « irréalisable ».

« Tous les plaignants, ainsi que de nombreux autres citoyens de San Donato Milanese, Milan et San Giuliano Milanese, seraient lésés par la construction du projet, et nous avons estimé qu’il était de notre devoir d’exposer nos raisons aux juges administratifs, convaincus que nous pourrions être entendus », a indiqué Ilaria Battistini, avocate des contestataires. C’est un coup dur pour l’AC Milan : le club voulait s’éloigner de San Siro avec cette enceinte de 70 000 places, qui devait lui permettre de générer plus de recettes. Les premières audiences devraient avoir lieu à partir du 4 juin prochain.

À ce stade, le club rossoneri n’a pas réagi.

