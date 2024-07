Le fiston Ibrahimović signe son premier contrat pro à l'AC Milan

Piston ou talent ?

L’AC Milan a annoncé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Maximilian Ibrahimović, le fils de Zlatan. Désormais dans le directoire du club rossonero, l’attaquant suédois place donc son fils dans les équipes du Milan, mais l’équipe A attendra pour l’ailier gauche né en 2006. Pour le moment, Maximilian Ibrahimović évoluera en Serie C avec l’équipe réserve, Milan Futuro et sera entrainé par Daniele Bonera, ancien coéquipier de son père. L’année dernière, Ignazio Abate l’avait promu en U19 sans pour autant l’utiliser, c’est une nouvelle promotion qui attend le fiston.

Cette signature s’accompagne aussi de celle de Matteo Duțu, jeune footballeur italien d’origine roumaine né en 2005. La saison dernière, le défenseur central jouait à la Lazio et a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, et intégrera lui aussi la Serie C avec l’équipe de Milan Futuro.

Maximilian arrive en prince, à voir s’il en repart en légende.

Álvaro Morata aurait trouvé son nouveau club