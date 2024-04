Des joueurs de Crotone violemment agressés par des supporters à la plage

Bonne ambiance en Calabre !

Ce lundi, des joueurs de Crotone ont été agressés sur la plage, par des supporters mécontents des derniers résultats du club, selon les informations de Lacnews24. Le média précise qu’ils étaient quatre joueurs du club calabrais à se trouver sur la plage, quand ils ont vu débarquer un groupe d’une vingtaine de fans. Sky Sport Italia raconte que les joueurs ont été agressés et frappés, notamment avec des objets contondants, et que l’un d’eux a été victime d’une fracture de la pommette.

Engagé dans le groupe C de la Serie C (D3 italienne), Crotone s’est incliné contre Brindisi (2-1) le week-end dernier et pointe à la 9e place au classement, ce qui lui permet encore d’espérer une promotion via les play-offs. Depuis leur dernière victoire le 6 mars, les Calabrais restent sur trois défaites et deux nuls. Sur le site officiel du club, le président Gianni Vrenna a soutenu ses joueurs, rappelant que « la période difficile que traverse l’équipe […] ne peut en aucun cas justifier de tels gestes. La violence n’est jamais une solution, dans le sport comme dans la vie ».

Pas sûr non plus que ce soit le meilleur moyen pour motiver une équipe.

