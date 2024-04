Nabil Bentaleb : « Pas notre plus belle victoire... »

Un succès difficile, mais précieux.

En dominant Metz à l’extérieur dans un match serré comptant pour la 31e journée de Ligue 1, Lille est provisoirement monté sur le podium à la troisième place du championnat. De quoi se satisfaire de ce dimanche après-midi du côté du LOSC, même si la manière n’a pas forcément été au rendez-vous.

En témoignent les propos de Nabil Bentaleb, sur Prime Video : « Ce n’est pas notre plus belle victoire, mais elle fait partie des plus importantes. Ce n’est pas notre plus beau match ni notre plus belle performance, mais on a gagné avec les tripes. On a enchaîné pas mal de matchs en peu de temps, on est allé la chercher au mental. »

Le mordant des Dogues.