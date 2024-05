L’Atalanta balaye l’OM et fonce en finale

Atalanta 3-0 OM

Buts : Lookman (30e), Ruggeri (53e), El Bilal Touré (90e+4) pour l’Atalanta

Le coup de sifflet final n’a pas encore retenti qu’une vague noir et bleu ondule dans trois des quatre coins du stade de Bergame. Au nez et à la barbe des 750 courageux fans marseillais qui ont fait le déplacement, sous un déluge de feu d’artifice, c’est tout un peuple, toute une ville meurtrie il y a quatre ans par le Covid qui fête la première qualification de l’histoire de l’Atalanta pour une finale de Coupe d’Europe. Un triomphe logique, tant l’OM n’a pas existé sur cette manche retour qui devait être celle de l’exploit, du dépassement de soi, la concrétisation d’un parcours européen qui a offert tout au long de cette saison chaotique une bulle d’air vitale. Le regard perdu de Pierre-Emerick Aubameyang, repensant certainement aux occasions manquées du match aller, est équivoque : l’OM n’a pas été au niveau d’une demi-finale de Ligue Europa et a payé le prix fort.

Lookman of the match

Gian Piero Gasperini avait prévenu pendant l’entre-deux tours : son équipe n’avait pas à son goût suffisamment exploité les failles marseillaises à l’aller. Alors d’entrée, le druide italien a sorti de son chapeau Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere et Ademola Lookman pour faire trembler les guiboles de la troupe de Jean-Louis Gasset. Effet immédiat : au cœur de la surface marseillaise, De Ketelaere devance la sortie de Pau Lopez, mais voit le portier marseillais dévier sa tentative du gauche sur son poteau. Une chaude alerte pas suffisante pour réveiller des Olympiens groggy par l’enjeu. Peu de mouvements, pas de répondant dans les duels, les coéquipiers d’Aubam sont restés au Vieux-Port pour l’arrivée de la flamme olympique au cours de cette première période longue au possible. Hormis une tentative trop enlevée d’Iliman Ndiaye, c’est le néant complet.

En face, la Dea déroule et multiplie les occasions franches : Scamacca fracasse la barre de Lopez, De Ketelaere trouve le gardien espagnol sur sa route, et en fin de première période, Davide Zappacosta tire dans le petit filet au lieu de servir le buteur tatoué en retrait. Cette domination totale sera bonifiée une seule fois à l’heure de jeu, lorsque servi en profondeur par l’intenable De Ketelaere, Lookman voit sa frappe enroulée déviée par Samuel Gigot finir au fond des filets (1-0, 30e). À la pause, c’est presque un moindre mal de ne voir les Olympiens menés que d’une tête au stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Ruggeri, Marseille pleure

Dans ce genre de rendez-vous européen, la gestion des moments est essentielle, et l’OM va en faire les frais dès le retour des vestiaires. En l’espace de trois minutes, les Marseillais manquent l’égalisation sur un lob de Ndiaye qui manque d’un cheveu le cadre inexplicablement laissé vide par Juan Musso. Quasiment dans la foulée, le piston gauche italien Matteo Ruggeri rentre dans la surface olympienne pour expédier du droit un missile dans la lucarne gauche de Lopez (2-0, 53e). Le break est fait, Gasperini choisit alors de sortir Scamacca, De Ketelaere et Ederson pour remettre du sang frais et n’est pas loin de blêmir un coup lorsque le coup franc de Jordan Veretout s’écrase sur la barre de Musso.

L'OM au bord du précipice ! 😩 La superbe frappe de Ruggeri atterrit dans la lucarne de Lopez : l'Atalanta a désormais deux buts d'avance #ATAOM | #UEL pic.twitter.com/m0EFHsTnQE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 9, 2024

Le seul véritable moment de doute qui parcourt le banc nerazzurro, conforté dans les minutes qui suivent par le pressing toujours aussi intense de Teun Koopmeiners et des autres joueurs de l’Atalanta qui confirment, minute après minute, qu’il y a un monde d’écart avec leur adversaire du soir. En face, Jean-Louis Gasset tente de tout donner avec Faris Moumbagna ou encore Azzedine Ounahi. Il ne récolte en retour qu’un missile de Koopmeiners boxé des poings par Pau Lopez, et même un troisième pion dans la besace au bout du temps additionnel inscrit en solo par l’ancien Rémois El Bilal Touré (3-0, 90e+4). Jamais dans cette manche retour son OM n’aura existé, ne sera autorisé même à rêver d’une potentielle finale. Et c’est peut-être cela, demain matin au réveil, qui fera le plus mal au peuple marseillais lorsque le soleil se lèvera.

Atalanta (3-4-2-1): Musso – De Roon, Hien, Djimsiti – Zappacosta (Hateboer, 77e), Koopmeiners, Ederson (Scalvini, 56e), Ruggeri – De Ketelaere (Mirantchuk, 56e), Scamacca (Pašalić, 56e) – Lookman (El Bilal, 77e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

OM (3-4-2-1): Pau Lopez – Mbemba (Ounahi, 59e), Gigot, Balerdi – Clauss (Moumbagna, 72e), Harit (Correa, 84e), Veretout, Kondogbia, Merlin (Luis Henrique, 72e) – Ndiaye (Sarr, 59e), Aubameyang. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.