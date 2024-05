Ambiance tendue au Moustoir, le départ de Régis Le Bris réclamé par les supporters

Vite que la saison se termine à Lorient.

Pour ce dernier soir de Ligue 1 avant longtemps, il n’était visiblement pas question pour les supporters lorientais de faire corps avec leur entraîneur. Les Merlus reçoivent des Clermontois déjà relégués, et il faudrait un exploit retentissant (une large victoire, combinée à une défaite de Metz face au PSG) à la bande de Régis Le Bris pour réussir à gratter une place au classement, synonyme de barrages. Mais au moment de l’arrivée du bus lorientais dans son stade, les supporters ont haussé le ton, et réclamé la démission de leur entraîneur. Certains ont grimpé au grillage qui les séparaient des joueurs et du staff, et les forces de l’ordre sont intervenues en faisant usage de gaz lacrymogènes.

"LE BRIS DÉMISSION" 😬 L'ambiance est déjà tendue au Moustoir ce soir.#FCLCF63 pic.twitter.com/dY71G1ZN3K — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 19, 2024

Pas vraiment le contexte idéal pour tenter un dernier coup de poker.