Pronostic Clermont Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont, enfin le déclic face à Lorient

Auteur d’une très bonne saison l’an passé, Clermont rencontre nettement plus de difficultés dans cette entame de championnat. En effet, le club auvergnat se retrouve dans la zone de relégation depuis la 1re journée. Avant-dernier (seul Lyon fait pire), le club clermontois affiche cependant quelques progrès lors des dernières semaines. Après avoir tenu en échec le PSG (0-0) au Montpied, les hommes de Gastien se sont imposés contre Lyon (1-2) au Groupama Stadium. Ensuite, la formation auvergnate a seulement concédé une courte défaite à domicile contre le leader niçois (0-1). La semaine passée, Clermont a confirmé un certain de regain de forme avec un nul obtenu à Strasbourg (0-0). Les Clermontois accusent actuellement 5 points de retard sur le 1er non relégable, mais ont un match de retard à disputer contre Montpellier. Le gros point noir du club auvergnat vient de son attaque qui a seulement inscrit 7 buts. Parfois intéressant dans le jeu, Clermont manque de tranchant offensif, à l’image d’un Kieyi bien loin de sa réussite de l’an passé. Cham, et ses 2 buts, reste l’élément offensif le plus dangereux.

Lorient est également en danger puisque les Merlus ne comptent qu’un point d’avance par rapport au premier relégable, Metz. A l’instar de Clermont, les Lorientais avaient réalisé un exercice intéressant l’an passé. Lors de cette nouvelle saison, les Merlus souffrent de leur fébrilité défensive (la pire défense du championnat). Irrégulière avec en général de bons résultats à domicile et de mauvais en déplacement, la bande à Le Bris a récemment dominé Rennes à la maison (2-1) dans le derby avant de s’incliner à Reims (1-0) et de partager les points avec Lens au Moustoir (0-0). En déplacement, les Merlus affichent un bilan de 3 défaites pour 2 nuls. Malgré une attaque en berne, Clermont pourrait décrocher son 1er succès de la saison à domicile et reprendre ainsi espoir dans l’opération maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

