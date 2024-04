Pronostic Genoa Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Cagliari tient tête au Genoa

Le Genoa finit tranquillement cette saison de Serie A. En effet, la formation dirigée par Gilardino est calée dans le ventre mou du championnat. Les partenaires de Vitinha occupent actuellement la 12e place avec 11 points de plus que le premier relégable. Avec cette avance, le Genoa est presque assuré de conserver sa place dans l’élite du foot italien. Avec ce maintien qui se dessinait, le club de Gênes a certainement levé un peu le pied lors des dernières journées, ce qui explique le bilan d’une seule victoire lors des 7 dernières journées. Le week-end dernier, la bande de Gilardino a été battue à domicile par la Lazio (0-1).

L’an dernier, Cagliari avait accroché sa montée en Serie A au bout du barrage retour face à Bari. L’équipe sarde se comporte plutôt bien et est en bonne voie pour rester dans l’élite. En effet, les protégés de Ranieri sont en 14e position avec 4 points de plus que le premier relégable. Les Sardes sont conscients qu’ils doivent encore prendre quelques points pour assurer leur place. Cagliari n’a perdu qu’une seule fois lors des 9 dernières journées, à Monza (1-0). Dernièrement, l’équipe sarde est allée prendre un point chez le champion d’Italie, l’Inter (2-2), et a de nouveau partagé les points avec la Juve le week-end dernier sur le même score. Sur une bonne dynamique, Cagliari devrait prendre au moins un point lors de ce déplacement à Gênes.

