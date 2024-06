L'OM officialise le départ de Vitinha

Ne reste plus qu’un seul Vitinha en Ligue 1.

C’est officiel : Vitinha n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Vítor Oliveira (et non Vítor Ferreira, du PSG) rejoint définitivement le Genoa, où il était prêté depuis cet hiver (2 pions en 9 matchs). Arrivé dans la cité phocéenne en janvier 2023 pour pas moins de 32 millions d’euros, l’attaquant portugais n’avait jamais réussi à s’y imposer. Marseille récupèrerait autour de 16 millions (hors bonus) dans l’affaire.

Bonne continuation 𝗩𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗩𝗶𝘁𝗶𝗻𝗵𝗮 👏 L’attaquant 🇵🇹 quitte l'Olympique de Marseille et s'engage définitivement avec le @GenoaCFC. pic.twitter.com/U3GwfJsWFC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 21, 2024

Viti a tout de même tenu à publier un long et touchant message – en français – pour résumer son passage à Marseille : « Il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s’est pas déroulé comme je l’avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m’a toujours donné envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. »

🤩 Vitinha is rossoblù 🔴🔵 pic.twitter.com/lgMQzPtqOR — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 21, 2024

« À l’OM, à mes coéquipiers, au staff technique et à tous ceux qui m’ont soutenu, je vous adresse mes sincères remerciements. Vous avez été infatigables, même dans les moments difficiles. Je sais que le club continuera à se battre pour de grandes conquêtes, avec votre soutien inconditionnel. Je serai toujours le premier à vous encourager. Un au revoir éternel, OM. Vous êtes dans mon cœur », conclut le joueur de 24 ans, auteur de 6 buts en 43 sorties sous les couleurs marseillaises.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

La recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique restera donc comme un énorme flop.