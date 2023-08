Mercato : Ruslan Malinovskyi déserte la Canebière

Il a une frappe de batard, mais pas sûr qu’il ait le droit à une chanson au Vélodrome.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗥𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗶𝗻𝗼𝘃𝘀𝗸𝘆𝗶 👊 L’international 🇺🇦 évoluera cette saison du côté du Genoa 🇮🇹, où il est prêté avec une option d’achat. pic.twitter.com/mW3V4EvnF2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2023

Décevant lors de sa demi-saison à l’OM, et plus vraiment dans les plans du club, le milieu offensif Ruslan Malinovskyi (30 ans) est envoyé en prêt (avec une option d’achat estimée à 10 millions d’euros) au Genoa. L’international ukrainien retrouve ainsi la Serie A, championnat dans lequel il s’était révélé entre l’été 2019 et fin 2021, du côté de l’Atalanta.

Ruslan Trotro.