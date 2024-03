Pas facile d’être le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM.

Prêté au Genoa jusqu’à la fin de la saison, Vitinha retrouve des couleurs sur le plan mental. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le Portugais s’est livré sur son passage difficile dans le sud de la France : « Quand je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, c’était ma première expérience à l’étranger, la première fois que je sortais de ma zone de confort. J’avais aussi l’impression de porter une charge supplémentaire liée au prix de mon transfert, et ça a constitué un poids. »

Si ses stats dans la Botte (un but en six matchs) ne sont pas forcément meilleures qu’à Marseille, l’ancien de Braga dit se sentir mieux en Italie : « Je peux seulement dire merci aux Génois : le staff, le club, mes coéquipiers. Ici, il y a des gens qui m’aiment, m’appuient et me soutiennent. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir. » L’attaquant a déjà annoncé son souhait de vouloir rester chez les Rossoblù à l’issue de la saison, tout en rappelant que « d’autres facteurs entrent dans la discussion ».

Comme le prix de l’option d’achat : vingt millions d’euros.

