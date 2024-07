Bordeaux est officiellement rétrogradé en National 1

Ramener le couperet à la maison.

Après un dernier espoir ce lundi, les Girondins de Bordeaux finissent finalement par renoncer à leur appel et accepter la rétrogradation en National 1. Un club de plus que Gérard Lopez met à mal, après Mouscron, Boavista et le LOSC. Déjà relégué en National 1, l’an passé, les Bordelais avaient réussi à se maintenir en Ligue 2 après un appel. Cette année, on prend les mêmes et on recommence, mais avec une fin bien moins joyeuse.

COMMUNIQUE DU CLUB « Alors que des discussions avaient repris ces derniers jours, les représentants de FSG ont indiqué hier lundi 22 juillet au FC Girondins de Bordeaux et à son actionnaire leur volonté de ne pas y donner suite malgré les assurances apportées par différentes… pic.twitter.com/lmSmEQ8eCa — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 23, 2024

Relégué administrativement en troisième division le 9 juillet, Bordeaux pensait encore une fois se sauver, fort de ses discussions avec Fenway Sports Group. Mais le scénario du sauvetage in extremis ne s’est pas réalisé. Il s’est même transformé en supplice pour les Girondins avec de nombreux rebondissement et ça jusqu’à lundi soir. Après s’être retiré des négociations, FSG est finalement revenu à la table des négociations ces dernières heures. De quoi redonner un immense espoir aux fans des Marine et Blanc. Un espoir de courte durée. Dernier objectif : ne pas descendre en N3 ou N2 et construire un budget pour la National 1.

On ne sait plus si on parle de Bordeaux ou du Cap Ferret.

La vente des Girondins n’aura finalement pas lieu, Bordeaux se dirige vers un dépôt de bilan