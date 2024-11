La bonne opération de QRM, Orléans met la pression sur Nancy, Châteauroux solide lanterne rouge

Une journée sans match nul.

Cette treizième journée aura été marquée par les 13 buts inscrits sur les 7 pelouses. La bonne opération du week-end a été réalisée par Quevilly après son succès étriqué face à Valenciennes (1-0) avec Isaac Tshipamba qui a inscrit le but le plus rapide de la soirée (1re). Ce succès permet à QRM de faire un bond au classement en grimpant à la 11e place et en prenant cinq points d’avance sur Villefranche, défait par Sochaux (2-0) et premier relégable.

L’autre club de l’agglomération, le FC Rouen s’est également imposé de son côté sur la pelouse de Bourg-en-Bresse et sur le même score (0-1) grâce à Diavoye Diarra unique buteur de la rencontre (45e+2).

Diawoye Diarra marque son cinquième but de la saison au meilleur moment pour le @fcr1899 0️⃣ – 1️⃣ I 45e+2 Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/Sb0UaRT9U4 — Championnat National (@NationalFFF) November 22, 2024

Orléans nouveau dauphin, Nancy confirme

Les Nancéiens ont un nouveau dauphin. Avec un succès sur la pelouse du Mans (0-2) qui a été acquis en première période grâce aux réalisations de Guillaume Khous (7e) et de Lucas Bretelle (21e), les Orléanais grimpent à la 2e place du classement et se retrouvent à deux unités du leader. Nancy de son côté a fait respecter la hiérarchie en s’imposant face à la lanterne rouge Châteauroux (0-2), même si le succès des Chardons a mis du temps à se dessiner avec l’ouverture du score sur penalty de Cheikh Touré (74e), qui récidive dix minutes plus tard (83e). Un succès grandement aidé par l’expulsion d’Aboubacar Magnora (55e). La Berrichonne reste engluée à la dernière place.

Le doublé pour Cheikh Touré. L'attaquant de l'@asnlofficiel inscrit son 5e but de la saison. 0️⃣ – 2️⃣ I 83e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/iVyOJOKzp3 — Championnat National (@NationalFFF) November 22, 2024

Dijon s’est également imposé face à Versailles (2-0) et vient ainsi compléter le podium, reléguant Sochaux à une unité malgré la victoire des Lionceaux face à Villefranche (2-1). Pour le Classique du National, Paris 13 Atletico s’est finalement imposé sur le plus petit des scores, grâce au but d’Abdelsamad Hachem (1-0, 80e) face au promu Aubagne et se donne un peu d’air sur la zone de relégation. Aubagne, de son, côté reste au cœur du ventre mou.

La rencontre reportée entre Boulogne et Concarneau se jouera ce samedi à 19h30.

Bourg-en-Bresse 0-1 Rouen

Buts : Diarra (45e+2) pour les Diables rouges

Châteauroux 0-2 Nancy

Buts : Touré (74e SP, 83e) pour les Chardons

Expulsion : Magnora (55e)

Dijon 2-0 Versailles

Buts : Ikanga (7e), Chahid (31e) pour le DFCO

Le Mans 0-2 Orléans

Buts : Khous (7e), Bretelle (21e) pour les Guêpes

Paris 13 Atletico 1-0 Aubagne

But : Hachem (80e) pour les Gobelins

Quevilly 2-0 Valenciennes

Buts : Tshipamba (1re), Diallo (86e) pour QRM

Sochaux 2-1 Villefranche

Buts : Moltenis (59e), Jean (83e) pour les Lionceaux // Diakite (90e+1) pour les Tigres

