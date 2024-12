Nancy se vautre, Orléans nouveau leader de N1

Qui s’y frotte ne s’y pique pas toujours.

Nancy s’est vautré dans les grandes largeurs sur la pelouse d’Aubagne vendredi (4-0). L’ASNL, leader du National au coup d’envoi, a été balayée par Steven Nsimba, auteur d’un triplé. Boulogne-sur-Mer en profite pour revenir à égalité grâce à sa victoire contre Versailles (2-3). Mais le grand gagnant du soir se nomme Orléans. Paris 13 Atletico a longtemps joué les trouble-fêtes pour l’USO, mais Alan Do Marcolino est sorti de sa boîte dans le money time pour planter deux buts en moins de deux minutes et propulser son équipe au sommet du championnat (3-1).

Concarneau a réussi à accrocher le bon wagon en s’imposant sur le fil contre Bourg-en-Bresse (2-1). Les Thoniers sont quatrièmes, à deux points de la tête, et grillent la politesse à Sochaux, accroché par la lanterne rouge Châteauroux (2-2). Plus bas, Rouen a remporté le bouillant derby contre QRM (2-0), tandis que Nîmes et Le Mans n’ont pas su se départager (0-0). Enfin, le match entre Villefranche et Dijon a été interrompu à la 88e en raison d’échauffourées dans les tribunes alors que le FCVB menait 1-0. La rencontre a pu reprendre après une demi-heure d’attente, et Villefranche valider une précieuse victoire dans la course au maintien.

Trente minutes de bonheur en plus.

Rouen 2-0 QRM

Buts : Owusu CSC (67e), Ferrah (76e)

Sochaux 2-2 Châteauroux

Buts : Gnanduillet (51e), Moltenis (73e) // Tormin (25e), Michel (66e)

Aubagne 4-0 Nancy

Buts : Boudraa (4e), Nsimba (30e S.P., 33e, 59e)

Concarneau 2-1 Bourg-en-Bresse

Buts : Mouazan (7e), Sery (90e+6 S.P.) // Dadoune (51e)

Villefranche 1-0 Dijon

But : Bentoumi (57e)

Nîmes 0-0 Le Mans

Versailles 2-3 Boulogne-sur-Mer

Buts : Baghdadi (27e), Mbemba 72e) // Dabo (3e), Hbouch (18e), Averlant (73e)

Orléans 3-1 Paris 13 Atletico

Buts : Bretelle (45e), Do Marcolino (90e, 90e+1) // Karamoko (3e)

Expulsions : Thérésin (9e) // Bitolo (24e)

