En National, Nancy repasse 1er, Châteauroux enregistre la pire défaite de son histoire à domicile

Tous en vacances, allez hop.

Vivement Noël. Les équipes de National se sont endormies ce vendredi soir. Déjà éliminées de la Coupe de France, neuf d’entre elles partent même déjà en vacances. Tous motivés par la Ligue 3, en témoigne leur lettre envoyée au futur patron de la FFF ce vendredi, les douze acteurs du multiplex n’ont rien montré sur les terrains. Cette quinzième journée a longtemps été en passe d’être historique, mais surtout historiquement nulle, c’est-à-dire en dessous de la petite moyenne d’un but par match.

Malgré l’effort des défenses, cette barre symbolique de la pire moyenne de buts d’une journée de National a été dépassée à la 78e minute de Paris 13 Atletico-Nîmes, quand Oussama Abdeldjelil a marqué pour les Crocos d’une belle volée. Abdelsamad Hachem a égalisé, sur penalty (1-1, 89e). C’est juste ce qu’il faut pour passer les fêtes avec un point d’avance sur la zone rouge. Au bout de l’ennui, seul un match s’est finalement clos sur un 0-0. Merci à Dijon et Sochaux d’avoir (pas) joué le jeu jusqu’au bout, même avec un partout en cartons rouges.

Cette morosité fait un grand gagnant : Nancy. Adrian Dabasse a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période face à Orléans (1-0, 45e +2), et les hommes de l’éternel Pablo Correa redeviennent leaders, à la place de leurs adversaires du soir. Ils sont talonnés par Boulogne, tardif vainqueur de Villefranche (1-0), grâce à Hervé Touré. Bourg-en-Bresse a disposé de Versailles sur le même score, grâce au premier but en seniors de Guédé Nadje, prêté par Angers. Les Franciliens n’ont qu’un point d’avance sur Villefranche, premier relégable.

Cris en crise

Ce vendredi soir, tout se passait à Châteauroux. La Berrichonne prend son tollé à domicile contre Aubagne (2-7). Il s’agit de la pire défaite de son histoire à domicile. Déjà, elle a encaissé deux buts après… neuf minutes. Cyril Khetir avait marqué d’un tout droit aussi droit que l’autoroute Paris-Toulouse (0-1, 6e). Steven Nsimba a été efficace au premier poteau pour devenir le comeilleur buteur puis seul meilleur buteur du National (9e, 49e, 67e et 90e +2). Du gauche, de la tête, il a marqué sept buts en deux matchs. Bilel Tafni avait lui alourdi le score devant deux types de spectateurs : les défenseurs de la Berri et la petite dizaine de supporters d’Aubagne (0-3, 43e).

Les Berrichons de Cris, qui avait opté pour un dispositif supposé être très solide, n’ont pas tiré une seule fois à la mi-temps. Cris a sorti trois joueurs, a fait entrer Giovani Versini, son meilleur joueur, qui a marqué son doublé de son pied gauche (62e et 84e). Mais, sans idées, les Berrichons restent derniers et la pire défense du National. Pire : ils n’ont pas gagné depuis trois mois, jour pour jour. Encore pire : la DNCG rôde comme un vautour. Déjà vainqueurs 4-0 de Nancy la semaine dernière, les Aubagnais de Maxence Flachez, ancien coach de… Châteauroux, passent eux septièmes.

Dans le match de 20h30, Le Mans s’est offert Valenciennes (2-1). Sous les yeux de Dominique Rocheteau, venu donner le coup d’envoi fictif, les Sang et Or intègrent le top 10 grâce à Vincent Burlet et Arnold Vula, qui ont répondu en cinq minutes à Aymen Boutoutaou et aux Valenciennois, lesquels restent sur un seul succès en onze matchs de National.

Quelle soirée, finalement.

Boulogne 1-0 Villefranche

But : Touré (90e +4) pour l’USBCO

Bourg-en-Bresse 1-0 FC Versailles

But : Nadje (72e) pour Bourg-en-Bresse

Châteauroux 2-7 Aubagne

Buts : Versini (62eet 84e) pour la Berri // Khetir (6e), Nsimba (9e, 49e, 67e, 90e),Tafni (43e) et Sangharé (90e+4) pour les Aubagnais

Dijon 0-0 Sochaux

Expulsions : Marié (26e) côté dijonnais, Vitelli (55e) côté sochalien

Nancy 1-0 Orléans

But : Tabasse (45e +2) pour l’ASNL

Paris 13 Atletico 1-1 Nîmes

Buts : Hachem (89e SP) pour Paris // Abdeldjelil (78e) pour les Crocos

Le Mans 2-1 Valenciennes

Buts : Burlet (63e) et Vula (68e) pour les Manceaux // Boutoutaou (56e) pour les Valenciennois.

