Le président de Bourg-Péronnas très en colère contre Lyon

Un cri à l’injustice.

L’entraîneur de Bourg-en-Bresse Péronnas, Jordan Gonzalez, s’apprête à rejoindre l’organigramme de l’Olympique lyonnais, vraisemblablement comme coach des U17 rhodaniens. Un coup dur pour le club de National 2, leader de son groupe dans le sillage de son nouveau coach, arrivé l’été dernier. « Cette façon de faire est purement et simplement dégueulasse », a fustigé son président, Gilles Garnier, très remonté contre l’OL dans les colonnes du Progrès alors qu’aucune indemnité ne devrait être versée pour ce transfert.

Une situation difficile à accepter au sein d’un club en grande difficulté financière depuis l’an dernier et qui espérait retrouver le National un an à peine après sa relégation. « L’OL nous a mis le feu ! On n’a pas de bases aussi solides que l’OL, on n’a pas les moyens de le retenir. Oui, on aurait pu, mais je n’ai rien contre Jordan, c’est une très bonne opportunité pour lui qui ne se serait peut-être pas représentée, je ne vais pas le retenir, a poursuivi Garnier. J’en veux à l’OL pour la méthode utilisée, si Monsieur Aulas avait encore été président, ça ne se serait pas passé comme ça, il avait de la correction… »

John Textor se fait des amis jusque dans le monde amateur.

