De la D2 à la N2 en huit ans : la folle ascension de l’AS Villers-Houlgate

Un conte de fées, un vrai.

Passer de la D2 district au National 2, c’est le fabuleux destin de l’AS Villers-Houlgate Côte Fleurie, qui vient d’acter sa montée au quatrième échelon du football hexagonal. Grâce à une victoire face à Dieppe (3-2), l’équipe normande, pensionnaire de la poule F de National 3, a validé sa troisième montée consécutive, sa sixième en huit ans (sachant que les exercices 2019-2020 et 2020-2021 ont été quelque peu tronqués par le Covid-19). Né de la fusion entre l’AS Villers-Blonville-Bénerville et l’US Houlgate en 2017, ce club du Calvados est en train de franchir les étapes à vitesse grand V. Il évoluera l’an prochain au plus haut niveau de compétition de son histoire.

🤯🤯 C’est juste … EXCEPTIONNEL ! ✅ 2016/2017 : D2 ✅ 2017/2018 : D1 ✅ 2018/2019 : R3 ⏸️ 2019/2020 (Covid-19) ⏸️ 2020/2021 (Covid-19) ✅ 2021/2022 : R2 ✅ 2022/2023 : R1 ✅ 2023/2024 : N3 🔜 2024/2025 : N2 Un énorme merci à toutes celles et ceux qui nous suivent ♥️ pic.twitter.com/hdlZ97Prv1 — ASVH – Villers Houlgate Normandie Côte Fleurie (@ASVH_CF) May 11, 2024

Cette nouvelle montée n’était absolument pas au programme, puisque l’objectif de l’équipe en début de saison n’était que le maintien, pour sa première année en N3. Dans les colonnes de Ouest-France, le président Victor Granturco a confié sa joie de voir les siens atteindre une telle division, lui qui a connu « les saisons de D2 où on allait jouer au fin fond du Calvados ». L’aventure n’est peut-être pas terminée pour l’ASVH, qui ambitionne de fusionner avec un autre club du coin (l’AS Deauville-Trouville et le SU Dives-Cabourg ont été sondés), pour se donner les moyens de ses ambitions.

Le futur Luzenac ?