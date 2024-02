10 à 18 ans de réclusion pour trois supporters d’Angoulême ayant martyrisé, extorqué et violé l’un des leurs

En Charente, trois supporters du Commando Fadas, un ancien groupe de supporters du club d’Angoulême, ont écopé de lourdes peines de réclusion, ce mardi : 18 ans pour Yann Chabernaud, 15 ans pour Jérôme Nouhaud, et 10 ans pour le troisième homme, mineur au moment des faits. Il leur est reproché d’avoir extorqué, violenté et même violé, entre 2015 et 2017, un autre membre de l’association, Philippe Jouy, aujourd’hui âgé de 52 ans et qui a été déclaré handicapé à la suite de cet incident. La victime a réagi dans des propos rapportés par La Charente libre : « La cour m’a rendu ma dignité. C’était long. Mais quand je vois les peines, c’est juste. »

Ces trois individus avaient par exemple violenté et extorqué la victime près d’un bois pour financer, notamment, les activités de leur groupe de supporters. Il aurait à ce moment-là « été tabassé […], brûlé avec un produit ménager corrosif, tailladé et contraint de manger des insectes », rapportait Le Parisien. L’appartement de la victime avait été démoli et tagué avec des croix gammées et des injures notamment antisémites, mais le caractère antisémite de l’affaire « n’a pas été reconnu comme circonstance aggravante » regrette Aude Weill-Raynal, avocate de l’association Avocats sans frontières, partie civile lors du procès. Un quatrième homme, nommé Guillaume Lasheras et poursuivi pour viol, a quant à lui été relaxé.

